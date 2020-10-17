فرنسا .. إيقاف 5 متهمين فى ذبح المدرس وكشف هوية المنفذ

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كما كشف المصدر القضائى الفرنسى، عن هوية منفذ الهجوم والمتهم الرئيسى فى حادثة ضاحية باريس، موضحًا أنه من أصل شيشانى، ومولود فى موسكو، ويبلغ من العمر 18 عاما.
وكان مصدر بالشرطة الفرنسية أعلن، أمس الجمعة، مقتل رجل فى إحدى ضواحى العاصمة باريس، مؤكدًا أن الضحية قد تم قطع رأسه، وهو مدرس مادة التاريخ، الذى قيل أنه عرض على التلاميذ رسومًا مسيئة للنبى محمد قبل أيام من مقتله.
وأضاف مصدر الشرطة الفرنسية أن منفذ الهجوم لقى مصرعه إثر إصابته برصاص الشرطة.
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