إصابة وزير خارجية النمسا بكورونا بعد اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي

قالت متحدثة باسم الخارجية النمساوية إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الخارجية، ألكسندر شالينبرغ، بفيروس كورونا وإن العدوى ربما انتقلت إليه خلال اجتماعه مؤخرا مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي. وأضافت المتحدثة: "وكإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة النمساوية للفحص اليوم السبت. ويُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرغ أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين". وأشارت إلى أن الوزير لم تظهر عليه أعراض العدوى، وكان الفحص الذي خضع له روتينيا.

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