الاجتماعات ستتم بمطار تل أبيب.. تفاصيل زيارة وفد الإمارات إلى إسرائيل لأول مرة

كشف وزير العلوم للاحتلال الإسرائيلي، "يزهار شاي"، عن أن زيارة الوفد الإماراتي الرسمي إلى تل أبيب ستقتصر فقط على اجتماع داخل مطار "بن جوريون" قرب تل أبيب، بعد إلغاء جدول كان مُعدًا للزيارة الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الدولتين.

وأوضح "شاي"، أن ذلك بسبب حالة الإغلاق والعزل العام التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المختصة؛ بعد ازدياد كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها.

لكن في الوقت الذي أكد فيه مسئولان، أحدهما إسرائيلي، والآخر أمريكي، أن زيارة الوفد الإماراتي المفترضة، الثلاثاء المقبل، قد تتم بأكملها في مطار "بن جوريون"، فإن الإمارات لم تؤكد حتى الآن هذه الزيارة.

وأكد وزير العلوم الإسرائيلي، الذي تشارك وزارته في المحادثات مع الوفود الإماراتية، في حوار إذاعي، قائلًا "إن الزوار سيمكثون لبضع ساعات، وفقًا لبروتوكول مكافحة كورونا".

كما صرح مسئولون إسرائيليون، بأن الوفد الإماراتي من المتوقع أن يشمل ثماني أو تسع مجموعات عمل في مجالات متنوعة للتعاون الثنائي، وذلك لمتابعة المحادثات التي بدأت في أبوظبي خلال زيارة وفد إسرائيلي في 31 أغسطس.