وفد أمريكي في زيارة رسمية لإسرائيل والبحرين والإمارات.. تفاصيل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكي في بيان أن الوزير ستيفن منوتشين سيرأس وفدا أمريكي يزور إسرائيل والبحرين والإمارات بداية من اليوم السبت وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال موقع "والاه" الإسرائيلي إن الزيارة تأتي بطلب من المنامة التي تريد أن تخضع علاقاتها مع إسرائيل لشروط مماثلة لما تضمنه اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.

وحسب الموقع، ينطلق الوفد المشترك في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة عبر الأجواء السعودية، ومن المفترض أن تستغرق الزيارة 24 ساعة.

وسيعود الوفد الإسرائيلي بعد الزيارة، أما الأمريكي فيتوجه إلى أبو ظبي لاصطحاب وفد إماراتي إلى إسرائيل يرأسه وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان، وذلك لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، وتوقيع 18 اتفاق للتعاون.