النيابة العامة السودانية تفتح تحقيقا في تصوير زوجة الرئيس المعزول

وذكر المكتب- في بيان، مساء أمس الجمعة- إن "المتهمة وداد بابكر تواجه إتهاما تحت أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ويوم الأربعاء الماضي أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قرارًا بالإفراج عن المتهمة بضمانة ضامنين، بعد اتخاذ كافة التدابير والحجز على كافة ممتلكاتها واستيفاء كل شروط الضمان".



وأشار إلى أنه من الاعتبارات التي وضعتها النيابة هي الحالة الصحية للمتهمة، التي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفى وفق التقارير الطبية، موضحا أنه أعيد القبض عليها في بلاغ من لجنة إزالة التمكين، في نفس اليوم، وأفرج عنها وكيل النيابة المكلف يوم أمس الخميس.