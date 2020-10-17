بشرى لمرضى كورونا بالعناية المركزة.. فرص نجاتهم صارت أكبر في بريطانيا

أظهرت البيانات تحسن معدل نجاة مرضى العناية المركزة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

تشير الأرقام الجديدة، إلى أن مرضى الفيروس في الرعاية الحرجة لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة الآن مقارنةً بالوقت الذي بدأ فيه الوباء في المملكة المتحدة.

أصدر المركز الوطني للتدقيق وبحوث العناية المركزة (ICNARC) تقريرًا عن Covid-19 في الرعاية الحرجة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية ، والذي يقسم المرضى إلى أولئك الذين تم قبولهم في العناية المركزة حتى 31 أغسطس وأولئك الذين تم قبولهم اعتبارًا من 1 سبتمبر.

تظهر البيانات أن 39٪ في المتوسط ​​من مرضى فيروس كورونا في الرعاية الحرجة ماتوا حتى نهاية أغسطس ، ومن بعد ذلك تسجيل معدلات وفاة أقل من 12٪ منذ ذلك الحين.

ومع ذلك ، قالت الخبيرة الدكتورة أليسون بيتارد ، لبي بي سي ، إن الاختلاف يمكن أن يعزى إلى عدم كفاية الوقت اللازم لتقييم نتائج مجموعة البيانات اللاحقة بدقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الاطباء والخبراء، من مسار الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في المستشفيات حيث يستمر عدد الحالات المصابة بالعدوى في الارتفاع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويعيش أكثر من نصف سكان إنجلترا في ظل قيود مشددة بسبب فيروس كورونا بعد أن دخلت أشد الإجراءات حيز التنفيذ في لانكشاير ومنع سكان لندن من الاجتماع في منازلهم.

لم يعد بإمكان الأشخاص في لندن وإسيكس ويورك وإلمبريدج وبارو إن فورنيس وشمال شرق ديربيشاير وإريواش وتشيسترفيلد الاختلاط مع أسر أخرى ، بما في ذلك داخل الحانات والمطاعم.

وضعت الإجراءات الجديدة أكثر من 28 مليون شخص في إنجلترا في أعلى مستوى للقيود.

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام يوم الجمعة من أنه سيفرض تدابير من المستوى الـ3 إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع الناس حول تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى إن الوضع "خطير" ولا يمكن استمراره.