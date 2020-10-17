بوريس جونسون يطلب من بريطانيا الاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

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محمد سياف - ابو ظبي - أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمهور البريطاني بالاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة حيث ألمح إلى أن المملكة المتحدة تبتعد عن المحادثات ، قائلاً إن الأمر يتطلب “تغييرًا جوهريًا” في موقف الاتحاد الأوروبي للعودة إلى طاولة المفاوضات.وقال رئيس الوزراء: “بعد 45 عامًا من العضوية ، فإنهم (الاتحاد الأوروبي) ليسوا مستعدين ، ما لم يكن هناك تغيير جوهري في النهج. “سنزدهر بقوة كدولة مستقلة للتجارة الحرة ، ونتحكم في حدودنا ومصائد الأسماك لدينا وسنضع قوانيننا الخاصة”. وقال إنه أدلى بهذا التصريح “بثقة كبيرة وقلوب عالية” لكنه حذر من أن بروكسل “ترفض التفاوض” ويترك المملكة المتحدة التي يحتمل أن تنهي اتفاقية الانتقال في الأول من كانون الثاني (يناير) دون صفقة وبدء التداول بموجب قواعد رابطة التجارة العالمية مع التعريفات المطبقة على البضائع.

هل تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

وفي حديثه إلى الصحفيين ، قال جونسون: “منذ البداية ، كنا واضحين تمامًا أننا لا نريد شيئًا أكثر تعقيدًا من علاقة على غرار كندا قائمة على الصداقة والتجارة الحرة. بالحكم من خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل ، لن ينجح ذلك لشركائنا في الاتحاد الأوروبي ، فهم يريدون استمرار القدرة على التحكم في حريتنا التشريعية ، ومصائد الأسماك بطريقة غير مقبولة تمامًا لدولة مستقلة.

“وبما أن أمامنا 10 أسابيع فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية في الأول من كانون الثاني (يناير) ، يجب أن أحكم على النتيجة المحتملة وأن أجعلنا مستعدين. وبالنظر إلى أنهم رفضوا التفاوض بجدية خلال معظم الأشهر القليلة الماضية وبالنظر إلى أن هذه القمة يبدو أنها تستبعد صراحة اتفاقًا على النمط الكندي ، فقد خلصت إلى أنه يجب أن نستعد ليوم 1 يناير بترتيبات تشبه إلى حد كبير اتفاقية أستراليا القائمة على مبادئ بسيطة للتجارة الحرة العالمية “.

موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كانت بريطانيا قد حددت لنفسها يوم الخميس 15 أكتوبر موعدًا نهائيًا للاتفاق على صفقة. يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تمديد هذه المحادثات حتى نهاية أكتوبر ، لكن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل قال في بيان يوم الخميس إن المملكة المتحدة يجب أن “تتخذ الخطوات اللازمة” حتى يكون الاتفاق ممكنًا بدلاً من أن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط.

وقال “بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، نحن متحدون ومصممون على التوصل إلى اتفاق. لكن ليس بأي ثمن”. “أي اتفاق بشأن علاقتنا المستقبلية يجب أن يستند إلى تفويضنا ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتكافؤ الفرص ، ومصايد الأسماك ، والحوكمة.

“فيما يتعلق بهذه القضايا ، نشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم على طاولة المفاوضات. نحن متحدون بنسبة 100 في المائة. ونحن نثق بشكل كامل وندعم كبير مفاوضينا ، ميشيل بارنييه ، لمواصلة المفاوضات. وندعو المملكة المتحدة إلى جعل التحركات الضرورية “.

كانت جولات المناقشة في المفاوضات صعبة ولكن كان من المفترض دائمًا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في الدقيقة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 1 يناير. من غير الواضح في الوقت الحالي مدى احتمال أو احتمال حدوث هذا الاحتمال ، لكن من غير المرجح أن لا تعود المملكة المتحدة إلى طاولة المفاوضات ، كما يتضح من البيانات السابقة حول إنهاء المفاوضات.

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