رغم إصابته بكورونا.. رونالدو يوجه رسالة إلى المقاتل حبيب

أعرب نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن دعمه لبطل الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نور محمدوف، قائلا إنه سيفوز في النزال المرتقب بكل تأكيد.

وأطلّ رونالدو عبر مقطع فيديو في موقع "إنستغرام"، وبدا أنه يستمتع بوقته في مسبح، بعدما أصيب، مؤخرا، بفيروس كورونا المستجد، لكن دون أن تظهر عليه أعراض.

وقال رونالدو: "بكل تأكيد، أخي حبيب سيفوز"، في إشارة إلى النزال المرتقب ضد الأميركي جاستن غايتجي، مضيفا عبارة "إن شاء الله".

ويرتبط رونالدو بصداقة مع حبيب نور محمدوف منذ أن كان اللاعب البرتغالي في ريال مدريد الإسباني، وبالتالي، فقد كان طبيعيا أن يدعمه في المباراة المتوقعة نهاية الأسبوع المقبل.

أما حبيب فهو مشجع كروي لريال مدريد، وفي سنة 2018، كان قد حصل على قميص من رونالدو يحمل اسم الرياضي الروسي، ثم تطورت العلاقة بين الرياضيين منذ ذلك الحين.

ولا تقتصر علاقات الصداقة الخاصة برونالدو في وسط رياضة الفنون القتالية المختلطة على حبيب فحسب، فهو مقرّب أيضا من الإيرلندي كونور ماكغريغور.