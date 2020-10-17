أعرب نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن دعمه لبطل الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نور محمدوف، قائلا إنه سيفوز في النزال المرتقب بكل تأكيد.
وأطلّ رونالدو عبر مقطع فيديو في موقع "إنستغرام"، وبدا أنه يستمتع بوقته في مسبح، بعدما أصيب، مؤخرا، بفيروس كورونا المستجد، لكن دون أن تظهر عليه أعراض.
وقال رونالدو: "بكل تأكيد، أخي حبيب سيفوز"، في إشارة إلى النزال المرتقب ضد الأميركي جاستن غايتجي، مضيفا عبارة "إن شاء الله".
ويرتبط رونالدو بصداقة مع حبيب نور محمدوف منذ أن كان اللاعب البرتغالي في ريال مدريد الإسباني، وبالتالي، فقد كان طبيعيا أن يدعمه في المباراة المتوقعة نهاية الأسبوع المقبل.
أما حبيب فهو مشجع كروي لريال مدريد، وفي سنة 2018، كان قد حصل على قميص من رونالدو يحمل اسم الرياضي الروسي، ثم تطورت العلاقة بين الرياضيين منذ ذلك الحين.
ولا تقتصر علاقات الصداقة الخاصة برونالدو في وسط رياضة الفنون القتالية المختلطة على حبيب فحسب، فهو مقرّب أيضا من الإيرلندي كونور ماكغريغور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم إصابته بكورونا.. رونالدو يوجه رسالة إلى المقاتل حبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.