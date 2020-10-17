ووفقًا لبيان المجلس الأوكرانى، فإن 109 من المرضى توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلد الأوروبى منذ بداية الجائحة.
وإجمالاً، سجلت أوكرانيا 293641 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة 5517 حالة وفاة، حتى اليوم السبت، ما دفع البلاد لإعلان تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية العام الجارى 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا : ارتفاع قياسى فى إصابات كورونا و109 وفيات يومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.