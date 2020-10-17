أوكرانيا : ارتفاع قياسى فى إصابات كورونا و109 وفيات يومية

ووفقًا لبيان المجلس الأوكرانى، فإن 109 من المرضى توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلد الأوروبى منذ بداية الجائحة.

وإجمالاً، سجلت أوكرانيا 293641 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة 5517 حالة وفاة، حتى اليوم السبت، ما دفع البلاد لإعلان تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية العام الجارى 2020.