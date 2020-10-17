أرمينيا : إسقاط طائرتين بدون طيار لـ أذربيجان

ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز عربية"، تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات، اليوم السبت، بخرق الهدنة التى توسطت فيها روسيا فيها، مع استمرار أعنف قتال تشهده منطقة جنوب القوقاز منذ التسعينيات.
وقالت باكو إن 13 مدنيا قُتلوا وأصيب أكثر من 40 فى مدينة كنجه بعد هجوم صاروخى أرمينى، بينما اتهمت يريفان أذربيجان بمواصلة القصف.
ويحذر الخبراء والدبلوماسيون من أن الصراع ينذر بكارثة إنسانية، خاصة إذا تدخلت فيه روسيا وتركيا.
وقال مكتب المدعى العام الآذرى، إن أرمينيا أطلقت صواريخ أيضا على مدينة مينكتشفير، وأسقطتها منظومة الدفاع الجوى الأذربيجانية.
فيما نفت وزارة الدفاع الأرمينية تلك الاتهامات بقصف مدن فى أذربيجان، متهمة باكو بالاستمرار فى قصف مناطق مأهولة بالسكان داخل ناغورنى قره باغ، ومنها مدينة خانكندى أكبر مدن الإقليم.
وأشارت وزارة الخارجية فى أرمينيا إلى إصابة 3 مدنيين، جراء نيران أذربيجان، مضيفة أن عددًا من الطائرات الأذربيجانية المسيرة حلقت فوق تجمعات سكنية فى أرمينية، وهاجمت منشآت عسكرية، وألحقت أضرارا بالبنية الأساسية.
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