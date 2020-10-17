مستشار ترامب يؤكد سحب 2500 جندى من أفغانستان بحلول 2021

جدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومى، روبرت أوبراين، اليوم السبت، تأكيده على الجدول الزمنى لخفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة فى أفغانستان، موضحًا أن العدد سينخفض إلى 2500 جندى بحلول أول العام المقبل 2021.





وفى مؤتمر عبر الإنترنت استضافه معهد "أسبن انستيتيوت"، قال مستشار دونالد ترامب، إن "الرئيس وضع جدولاً زمنيًا لسحب القوات. وسيكون عديدنا أقل من خمسة آلاف جندى الشهر المقبل، وبحلول بداية العام الجديد سيصبح 2500".

وأوضح أوبراين أنه عندما غرد الرئيس الأمريكى، الأربعاء، قائلاً إنه يريد أن "يعيد إلى الوطن بحلول عيد الميلاد الرجال والنساء الشجعان الذين ما زالوا يخدمون فى أفغانستان"، كان يعبر عن "أمنية".

وأضاف "أعتقد أن ما فعله الرئيس هو التعبير عن الرغبة نفسها مثل جميع الرؤساء منذ حرب الاستقلال، فكل الرؤساء يريدون عودة كل الجنود إلى الوطن فى عيد الميلاد".

كما بعث أوبراين خلال تصريحاته برسالة إلى رئيس الأركان الجنرال مارك مايلى، الذى شكك فى إمكانية إعادة 2500 جندى فى بداية العام 2021، قائلاً إنها "تكهنات"، مضيفًا: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا هو برنامج رئيس الولايات المتحدة. هذه ليست تكهنات".

وتابع أوبراين: "إنه أمر من القائد العام. وزارة الدفاع تخطط لذلك ووزير الدفاع مارك إسبر يؤيد تنفيذ الأمر".