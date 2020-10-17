إصابات كورونا في السعودية تقترب من حاجز الـ 350 ألف حالة

سجلت المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، تعافيا ملحوظا مقابل الإصابات بفيروس كورونا كوفيد - 19 .

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة، تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 468 حالة تعافٍ جديدة و17 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء الصحة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 341495 حالة، بينها 8556 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 835 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 327795 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5144 حالة وفاة.

وتواصل المملكة العربية السعودية جهودها، في تبني مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك لمواجهة تداعيات استمرار تفشي فيروس كورونا، للحد من تأثيره على كل قطاعات الدولة.