العراق: القبض على قيادي بارز بـ"داعش" وثلاثة من معاونية في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، عن القاء القبض على مسؤول مكتب الزكاة لمايسمى "ولاية راوه" ضمن قاطع الفرات وثلاثة من معاونية في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد.

وقالت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذًا لها بعد عمليات التحرير، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونية في منطقتي الدورة و حي الجامعة ضمن محافظة بغداد".

وأصافت أن المعتقلين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة"، مبينا أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بإنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك.. وأكدت الوكالة أنه تم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.