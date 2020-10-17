نائب إيراني: روحاني يستحق الإعدام

هاجم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، أمس الجمعة، الرئيس حسن روحاني، قائلا إنه ”يستحق الإعدام“.

وكتب ذو النوري وهو نائب متشدد عن أهالي مدينة قم في حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يخاطب الرئيس حسن روحاني "إذا كان، من أجل تبرير التفاوض مع العدو (أمريكا)، هو بسبب صلح الإمام الحسن بن علي (الإمام الثالث لدى الشيعة) مع معاوية بن أبي سفيان، فإن معظم الناس يسألون الإمام!".

وأضاف النائب الإيراني "اليوم، الغالبية العظمى من الأمة الإيرانية لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك، بمنطقك (يا روحاني)، يجب على قائد الثورة (علي خامنئي) أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز".

وحاول البرلمان الحالي الذي يهمين عليه التيار المتشدد استجواب الرئيس حسن روحاني على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وارتفاع السلع الأساسية.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي رفضه أي مساعٍ يقوم بها البرلمان في استجواب أو عزل الرئيس حسن روحاني، مشددًا على ضرورة رفض الخلافات بين السلطات الثلاث (البرلمان والحكومة والقضاء).

ووفق المادة 110 من الدستور الإيراني، يتم عزل رئيس الجمهورية من قبل المرشد (خامنئي حاليًا) بحسب ما تقتضيه مصلحة البلاد، بعد صدور حكم من المحكمة العليا يفيد بإخلاله في أداء مهامه القانونية، أو قرار البرلمان بعدم الأهلية السياسية للرئيس.