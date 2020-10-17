أرمينيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لـ أذربيجان

أعلنت أرمينيا، السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لأذربيجان بعد دخولهما مجالها الجوي.

من جانبها، أفادت أذربيجان بمقتل 12 مدنيا وإصابة 40 آخرين في مدينة "جانجا" جراء قصف من قوات أرمينية.

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وقال مكتب المدعي العام إن قذيفتين سقطتا على مبان سكنية في ثاني أكبر مدن أذربيجان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

فيما ذكر شهود عيان أنهم رأوا 7 ضحايا يتم إخراجهم من تحت الأنقاض، ثم تعرضت ستيباناكيرت عاصمة ناجورني قره باغ للقصف.

بدوره، أكد رئيس أذربيجان ، إلهام علييف أن جيش بلاده سيطر على مدينة فضولي في إقليم قره باغ.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت بيانا قالت خلاله إن وزير الدفاع مارك إسبر، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، على ضرورة التسوية السلمية للنزاع في إقليم ناغورني قره باغ، بين أرمينيا وأذربيجان.