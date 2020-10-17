توفي، اليوم السبت، الطبيب الكويتى الدكتور علي عبدالله الصغير استشاري الروماتيزم بمستشفى مبارك ومستشفى جابر للقوات المسلحة بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ويعد الطبيب الكويتي الراحل من أوائل الأطباء في الكويت في تخصص أمراض الروماتيزم. ومع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا بالكويت يستمر الفيروس في حصد أرواح الأطباء، خاصة أصحاب الخبرات الطويلة منهم. وأعلنت الكويت أمس، تسجيل 6 حالات وفاة و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزارة الصحة الكويتية أن مجموع حالات الوفاة بالفيروس أصبح 690 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 114744 إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة طبيب كويتى شهير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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