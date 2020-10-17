نبأ سار لمعتمري بيت الله الحرام من المرحلة الأولى

حملت وزارة الحج والعمرة أنباء سارة حول نتائج الفحص الذى أجرى لمعتمري بيت الله الحرام خلال المرحلة الأولى التى انتهت من أداء العمرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن أعداد المواطنين والمقيمين الذين سجلوا في تطبيق "اعتمرنا"، موضحًا حسب ما نقلت "الإخبارية"، أن عدد الذين سجلوا بالتطبيق بلغوا أكثر من مليون مواطن ومقيم.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أى إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بين المعتمرين خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

فى غضون ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها لاستقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار (14) يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و(15) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (75%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت الخميس أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول (900) مصلية في اليوم الواحد.

وحددت الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما (11880) زائرا في اليوم الواحد.