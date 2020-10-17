بعد انتهاكها إجراءات كورونا.. غرامة كبيرة على الخطوط الجوية القطرية

فرضت السلطات الباكستانية غرامة كبيرة وقدرها 100 ألف روبية على الخطوط الجوية القطرية بعد اختراقها لإجراءات الوقاية لتفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19. وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدنى الباكستانية عبد الستار خوخار أن الحكومة تلقت إخطارًا جادًا بالانتهاك الذي عرض صحة وسلامة الركاب والموظفين العاملين في المطار للخطر. وأكد أن الخطوط الجوية القطرية ستكون المسؤولة عن جميع النفقات المتكبدة في اختبارات Covid-19 والحجر الصحي للركاب والموظفين.

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