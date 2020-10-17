كشف رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، درور شالوم، إن إسرائيل غير معنية باغتيال حسن نصر الله، مؤكدًا أن بلاده لو أرادت قتل حسن نصر الله لقتلته.
وأضاف شالوم، أثناء حوار أجرته صحيفة "إيلاف" السعودية، أن نصر الله يدرك تمامًا أن لبنان سيخسر في حال فتح النار على إسرائيل.
ورسم شالوم صورة بها بعض التفاؤل الحذر في ضوء الوضع المعقد الراهن، ووجه إصبع الاتهام إلى إيران، معتبرًا إياها مصدر القلاقل والأزمات في المنطقة بشكل مباشر عبر مشروعها النووي والصواريخ الدقيقة وعبر أذرعها في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة، على حد زعمه.
وفي الشأن الفلسطيني، قال إن التنسيق الأمني تقلص ولم يتوقف كليا، وأنه يخشى أن تنفجر الأمور في المناطق الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لو أرادت اغتيال حسن نصر الله لفعلت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.