الرئيس اللبناني بعد عام على الاحتجاجات: يدي ممدودة والوقت لم يفت بعد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن يده لا تزال ممدودة للشعب لتحقيق المطالب الإصلاحية، وذلك بعد مرور عام على الثورة اللبنانية.

وقال "عون"، في تغريدة على "تويتر"، "بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي لم تزل ممدودة للعمل معا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكنًا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد".

جاء ذلك بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات اللبنانية التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

ويشهد لبنان حالة من عدم الاستقرار السياسي بدأت باحتجاجات 2019، ثم تأزم الوضع بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.

وينتظر اللبنانيون الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، بعد إعلان سعد الحريري ترشيح نفسه مرة أخرى للمنصب, والالتزام بالمبادرة الفرنسية.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حيث قفزت أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، بينما هبطت العملة المحلية أمام الدولار لمستوى قياسي.