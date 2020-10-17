أفريقيا تسجل 1.622.455 إصابة بفيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,622,455 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 39,584 حالة وفاة وتعافى 1,337,964 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي إن القارة تواجه "لحظة حاسمة" في حربها ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، بعد "تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على السفر"، معربة عن قلقها حول "تأثير تزايد الإصابات في أوروبا على القارة في نفس الوقت الذي يتم فيه السماح للمسافرين والسياح من هناك دخول أفريقيا".

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وكانت دراسة جديدة عزت قدرة القارة السمراء على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى خمس أسباب، فى دراسة أجرتها مبادرة بي إي أر سي، التي تضم عددًا من المنظمات الخاصة والعامة في القارة الأفريقية لتحقيق شراكة من أجل رد ضد كوفيد 19 مبنى على الأدلة الموثقة، وأن معدل الوفيات في إفريقيا أقل من معدل الوفيات العالمي، مما يشير إلى أن نتائج تأثير الفيروس كانت أقل حدة بين السكان الأفارقة.

وجاءت أسباب انخفاض الوفيات فى أفريقيا نتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذتها معظم دول أفريقيا، هذا بالإضافة إلى دعم الناس، والمناخ الملائم الدافئ، وأنظمة المجتمع الصحية الجيدة.