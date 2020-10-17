قامت مجموعات موالية للحشد الشعبي في العراق بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد ردًا على تصريحات القيادي الكردي هوشيار زيباري.
وخرج العشرات في بغداد متوجهين إلى مقرب الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، منددين بتصريحات زيباري، فيما أقدم البعض على تحطيم أساس المقر وإضرام النار فيه.
من جانبه، اتهم الحزب الكردستاني حكومة بغداد بالإخفاق في حماية مقر الحزب من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي.
كان القيادي بالحزب هوشيار زيبباري طالب في وقت سابق بتنظيف المنطقة الخضراء من فصائل الحشد، بعد تكرار التهديدات والهجمات للمقرات الدبلوماسية والسفارات، ما أثار غضب الحشد.
وطالب عدد من نواب البرلمان العراقي المؤيدين للحشد الشعبي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاعتذار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.