مراقب الدولة الإسرائيلي يعتزم نشر تقريرا حول طريقة تعامل نتنياهو مع أزمة كورونا

قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المقرر أن ينشر مراقب الدولة في إسرائيل، نهاية الشهر الجاري، تقريرا حول طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أزمة وباء كورونا.

يأتي ذلك في ظل اتهامات متواصلة لنتنياهو بالفشل الذريع في كيفية وطريقة التعامل مع فيروس كورونا المستجد، الذي أُغلقت البلاد بسببه وتم فرض قيود مشددة في مناطقها كافة، ما أدى إلى نتائج سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن مراقب الدولة سيقوم بنشر تقرير عن طريقة إدارة وتعامل نتنياهو مع الوباء، إضافة إلى تقارير تتعلق بالأمن القومي وجهاز الأمن العام والجبهة الداخلية وسير عمل الحكومة تزامنا مع الوباء.

وأضافت "كان" أن التقرير سيقيّم القرارات التي اتخذها نتنياهو خلال موجتي انتشار كورونا الأولى والثانية، إضافة إلى تعامله مع المطالب الأرثوذكسية المتطرفة، وعمل هيئة الطوارئ الوطنية، وغيرها.

وتتهم شخصيات وأحزاب سياسية، نتنياهو، بالفشل الذريع في كيفية التعامل مع كورونا، معتبرين أنه قام بارتكاب جريمة في حق الاقتصاد الإسرائيلي الذي تراجع بشكل كبير بسبب الإغلاقات المتكررة وفرض القيود، في حين تتهمه المعارضة الإسرائيلية بتعمد فرض الإغلاق لصد التظاهرات التي تطالبه بالاستقالة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، الأسبوع الماضي، استمرار تراجع شعبية نتنياهو، في الإجابة عن سؤال حول مدى الثقة بقدرته على مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أظهر أن 55% منهم لا يعتمدون على نتنياهو في هذه الناحية.