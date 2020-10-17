الإمارات تسجل 1538 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

سجّلت السلطات الصحية في الإمارات 1,538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 114,387 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة. اقرأ أيضًا: كما أعلنت الإمارات عن 4 حالات وفاة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 459 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما سجّلت الوزارة 1,411 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 106,354.

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