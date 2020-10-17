سيدة نيوزيلندا تفوز بفترة ولاية ثانية.. وفوز ساحق في الانتخابات

فازت جاسيندا أرديرن بولاية ثانية كرئيسة وزراء لنيوزيلندا بعد أن ساعد نجاحها في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد على تحقيق نصر ساحق، وفق ما أفادت به شبكة سي إن إن.

بعد فرز 87٪ من الأصوات، فاز حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة أرديرن بنسبة 48.9٪ من الأصوات، مما يعني أن حزبها يبدو أنه من المرجح أن يسجل أعلى نتيجة حققها أي حزب منذ إدخال النظام السياسي الحالي في عام 1996.

وقالت أرديرن في خطاب انتصار قوي مشيرة إلى الأوقات الصعبة المقبلة لنيوزيلندا: "الليلة ، أظهرت نيوزيلندا لحزب العمال أكبر دعم لها منذ 50 عامًا على الأقل. ويمكنني أن أعدكم سنكون حزبا لكل نيوزيلندا".

أما المعارض الرئيسي لحزب العمال، الحزب الوطني يمين الوسط، فقد حصد 27٪ من الأصوات- بانخفاض عن الانتخابات الأخيرة بنسبة 44٪ ومن المرجح أن تكون أسوأ نتيجة للحزب منذ عام 2002.

وقالت الزعيمة الوطنية جوديث كولينز إنها اتصلت بأرديرن للاعتراف بالهزيمة وتهنئة أرديرن على "النتيجة الرائعة" لحزب العمال.

لا تزال النتائج قيد العد، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في غضون ثلاثة أسابيع بمجرد احتساب الأصوات الخاصة - بما في ذلك تلك التي أدلى بها النيوزيلنديون الذين يعيشون في الخارج.

ومع ظهور النتائج النهائية، فسيتم تحديد إذا كان حزب العمال يستطيع أن يحكم بمفرده أو سيحتاج إلى تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر.

كان إعادة انتخاب أرديرن على الأرجح مدعومًا بنهجها "اذهب بجد وانطلق مبكرًا" في التعامل مع فيروس كورونا الذي ساعد نيوزيلندا على تجنب هذا النوع المدمر من تفشي المرض الذي شوهد في أماكن أخرى.

كانت البلاد من أوائل الدول التي أغلقت حدودها، وأعلنت أريرن إغلاقًا على مستوى البلاد في مارس عندما كان لديها 102 حالة فقط.

أبلغت نيوزيلندا عن أقل من 2000 حالة إجمالية و25 حالة وفاة منذ بدء الوباء.