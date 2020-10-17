الأهلي والوداد.. صراع مصري مغربي شرس على اللقب الأفريقي

يشهد ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغربية مساء السبت، مباراة حامية بين الأهلي المصري والوداد المغربي، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل وجود إصابات لدى الجانبين.

وتقام المباراة المنتظرة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة، في الـ23 من أكتوبر الجاري.

وفي المواجهة المصرية المغربية، يعاني الأهلي غياب عدد من نجومه المقيدين في القائمة الإفريقية، على رأسهم محمود متولي ورامي ربيعة، في الدفاع، إلى جانب محمود "كهربا"، الذي تستمر معاناته مع الإصابة.

لكن الفريق الأحمر استعاد جهود الثنائي، الحارس الأساسي محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف، بعد أن غيبتهما الإصابة عن المباريات الأخيرة محليا.

وعلى الجانب الآخر، أعرب مدرب الوداد المغربي ميغيل غاموندي، عن "تفاؤله" قبل مواجهة الأهلي، رغم خسارة فريقه للقب الدوري المحلي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية لصالح الرجاء.

ويعاني الوداد أيضا من إصابة بعض لاعبيه، من بينهم الشيخ إبراهيم كومارا، الذي لم يستعد جاهزيته بعد.

جدير بالذكر، أن حصول الوداد على المركز الثاني في منافسات الدوري المغربي، ضمن له المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.