بريطانيا تفرض إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإنه بموجب التدابير الجديدة، يحظر أى تجمع اجتماعى داخلى فى العاصمة البريطانية، كما أغلقت الحانات فى كل من لانكشاير وليفربول الحضرية، فلا يمكن فتح أبواب صالات الألعاب الرياضية أيضًا.
بينما أحجمت السلطات المحلية فى مقاطعة مانشستر عن تطبيق القيود التى تعتبرها الحكومة البريطانية ضرورية، وتطالب بمزيد من الدعم المالى للموظفين والشركات المتضررة من عمليات الإغلاق العام لأنشطة الحياة.
ومن جانبه، هدد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بفرض تلك القيود دون موافقة مسؤولى البلدية فى المدينة الإنجليزية فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع الجارى.
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