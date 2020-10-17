الشرطة الألمانية تغلق شوارع برلين بسبب شخص يحمل بندقية

ومن جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن القوات قامت بتفتيش المنطقة المحيطة بمبنى "ألته مونتسه"، الذى كان مصنعاً قديمًا لسك العملات المعدنية فى الماضى، فى حى ميته ببرلين، إلا أنها لم تعثر على أى أسلحة.
كما أغلقت الشرطة الألمانية، بمشاركة القوات الخاصة، الشوارع المحيطة بدار البلدية ووزارة الداخلية المحلية لولاية برلين، إضافة إلى نشر قوات أمن بها يحملون أسلحة آلية.
فيما أكدت صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية، القبض على عدة أفراد من مشتبه بهم بصفة مؤقتة، لافتة إلى أن 3 شهود قالوا إنهم رأوا رجلاً يحمل بندقية، وأبلغوا الشرطة.
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