مستشار ترامب لـ تايوان : تحصنوا من غزو صينى

وخلال مؤتمر عبر الإنترنت استضافه معهد "أسبن انستيتيوت"، قال أوبراين: "لا أعتقد أن الصينيين يريدون أو مستعدون فى هذه المرحلة لإنزال برمائى فى تايوان"، مضيفًا أنه يعتقد "أنها ستكون عملية عسكرية صعبة للغاية بالنسبة إلى الصينيين اليوم".
وتابع أوبراين: "ربما فى غضون عشرة أعوام أو 15 عامًا، سيكونون أكثر استعدادًا للقيام بذلك"، مشددًا على أن الصين تطور أسطولها البحرى بسرعة عالية.
واستطرد مستشار ترامب فى الحديث عن الوضع فى تايوان التى تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، لافتًا إلى أنه يجب على بكين أن تأخذ فى الاعتبار إمكانية قيام الولايات المتحدة بالدفاع العسكرى عن تايوان فى حال محاولتها غزوًا.
وتابع: "لدينا الكثير من الأدوات تحت تصرفنا. إذا تدخلنا، فإن هذه الأدوات ستجعل محاولة الغزو خطيرة جداً بالنسبة للصين. أعتقد أنه على تايوان أن تبدأ التفكير فى استراتيجيات لمنع الوصول والتحصن بطريقة تثنى الصين عن شن أى نوع من غزو برمائى".
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