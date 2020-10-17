فيديو .. السلطات التركية تهدد المعارضين لـ أردوغان بالقتل

وأوضح التقرير، سعى حكومة أردوغان للتجسس من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول، والذى طورته القنصلية التركية فى ميونخ. ورصد التقرير تهديد السلطات التركية، لـ شاب تركى، يعيش فى ألمانيا، بالقتل، فى حال عدم توقفه عن انتقاد سياسة أردوغان.

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