روسيا تقترب من 15 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم السبت، تسجيل 14922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرتفع إجمالى الإصابات هناك إلى مليون و384 ألفًا و235 حالة مؤكدة.

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