شاهد .. أردوغان يجند أئمة المساجد فى ألمانيا للتجسس على المصلين

وأوضح التقرير، أن السلطات التركية فى ألمانيا، تجند الأئمة بالمساجد، لتحقيق أهدافها، ومنع معارضة أردوغان تحت أى سبب. وأبرز التقرير، سعى الاتحاد الإسلامى التركى فى ألمانيا، الذى يضم تحت مظلته مئات المساجد، للتجسس على المصلين، بتكليف مباشر من الاستخبارات التركية.

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