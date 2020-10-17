وقال أولاف كراناى، عضو مجلس مقاطعة هيرفورد الألمانية، إنه بحسب تقارير حماية الدستور فلدى المخابرات التركية قاعدة جيدة من المعلومات على الأراضى الألمانية. ليؤكد حسين خضر، عضو برلمان مدينة هيدونهاوزن بولاية شمال الراين، أن الثلاث سنوات الماضية ثارت عدة أسئلة برلمانية موجهة إلى الحكومة الألمانية، وكانت الإجابة تؤكد دائمًا زيادة نشاط المخابرات التركية داخل الأراضى الألمانية، ودائمًا ما يوصف النشاط تجاه المعارضة داخل ألمانيا ضمن سياسات أردوغان الملتوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو : وكر الذئاب.. تقرير يفضح دور المخابرات التركية على الأراضى الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.