إيران تسجل 253 وفاة جديدة بسبب كورونا





أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 253 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد وفيات الوباء فى إيران إلى 30123 حالة.

وفى بيانها الدورى حول مستجدات وضع الوباء فى إيران، قالت متحدثة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إصابات كورونا المؤكدة فى إيران ارتفع إلى 526490 حالة مؤكدة، بعدما سجلت البلاد 4103 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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