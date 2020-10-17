شرطة تايلاند تغلق محطات القطارات فى بانكوك

وفى تصريحات تلفزيونية، قال المتحدث باسم الشرطة، كريسانا باتاناشاريون: "فى أعقاب دعوات من قبل المتظاهرين بالتجمع فى العديد من المناطق فى بانكوك اعتبارًا من الثالثة مساء اليوم، تعلن قيادة العمليات المشتركة لحل حالات الطوارئ الشديدة أنه سيكون هناك إغلاق للطرق، ومن بين ذلك بعض خدمات النقل العام اعتباراً من الثانية مساء حتى إشعار آخر".
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب فى تايلاند، أمس الجمعة، خراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى شهدتها العاصمة بانكوك لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة باستقالة الحكومة.
كما أكد عدد من المحامين، أن الشرطة أصدرت مذكرات توقيف بحق أكثر من 60 ناشطاً منذ بدء المظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة يوم الأربعاء الماضى.
ويحتشد متظاهرون مناهضون للحكومة لليوم الرابع على التوالى فى ثلاث مناطق مختلفة فى بانكوك، مطالبين باستقالة حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا، إضافة إلى وضع دستور جديد وإصلاح النظام الملكى.
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