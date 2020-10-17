قرار عاجل من داخلية الكويت ضد "كيم كردشيان العرب"

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بترحيل المذيعة اللبنانية سازديل الشهيرة بـ"كيم كردشيان العرب" للمصلحة العامة، وذلك بعد أن عملت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة.
وذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر أمنية قولها إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية -مباحث الآداب- أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت مساء اليوم.
وأوضحت الصحيفة أن المذيعة اللبنانية ستغادر الكويت على رحلة الساعة 1:30 ظهرا عقب تبصيمها.
وأثارت المذيعة اللبنانية سازديل المقيمة في الكويت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورا جريئة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب عدد من رواد مواقع التوصل بترحيل المذيعة اللبنانية، بعد نشرها مقاطع وصور مخالفة للآداب العامة بدولة الكويت.
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