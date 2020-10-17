وست هام الإنجليزي يضم لصفوفه الجزائري بن رحمة

قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في بريطانيا، الجمعة، انضم الجزائري سعيد بن رحمة إلى نادي وست هام يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيرتدي اللاعب الجزائري القميص رقم تسعة في فريقه الجديد، تحت قيادة المدير الفني ديفيد مويس.

وقال وست هام في بيان نشره على موقعه: "يسر وست هام يونايتد الإعلان عن التعاقد مع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، على سبيل الإعارة".

وأضاف: "ينضم المهاجم الجزائري إلى الهامرز من نادي برينتفورد، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في صفقة إعارة أولية لمدة موسم واحد، مع اتفاق لجعل الانتقال دائما".

من جانبه، أعرب النجم الجزائري البالغ من العمر 23 عاما، عن سعادته بالانضمام لناديه الجديد، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لوست هام: "سعيد للغاية لكوني جزءا من هذا النادي العريق. وست هام فريق تاريخي ويمتلك الكثير من النجوم".

وأشار إلى أنه تحدث مع مدرب وست هام، و"يعرف بالضبط ما يتوقعه منه"، مضيفا: "سأحاول تلبية توقعاته على أرض الملعب لأنه يثق بي".

وكان بن رحمة قد انضم إلى نادي برينتفورد عام 2018، ونجح في تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمه الأول.