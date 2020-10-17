الهند : اختيار 300 مليون شخص لتلقى لقاح كورونا

ووفقًا للتقرير الذى نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال مسؤولون فى وزارة الصحة الاتحادية بالهند، إن الأولوية ستكون لأفراد فى قطاعات تواجه مخاطر شديدة، مثل رجال الشرطة وموظفى الرعاية الصحية والصرف الصحى والمسنين وهؤلاء الذين يعانون من أكثر من مرض.

كما أشار التقرير إلى أنه من المقرر إجراء التجارب التى ستشمل جرعة زائدة للمرحلة الأولى، فور الموافقة على استخدام لقاح.

ويمثل توفير لقاح آمن وسريع أولوية لدى رئيس وزراء الهند ناريندا مودى، ففى دولة بحجم الهند لا يستطيع نظام الرعاية الصحية المنهار حتى قبل تفشى كورونا، مقاومة ضغط الجائحة على المدى الطويل.

وسجلت الهند أكثر من 7 ملايين إصابة بفيروس كورونا، لتصبح بذلك ثانى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد الإصابات.

كانت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة "بيوكون" الهندية للصناعات الدوائية، كيران مازومدار شاو، أكدت فى وقت سابق أن الهند لديها القدرة على زيادة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، فى خطوة قد تساعد على كبح تفشى موجة ثانية من الوباء، بما يجنب البلاد إغلاقًا اقتصاديًا جديدًا.