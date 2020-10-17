أخبار اليمن : مجلس النواب يبارك نجاح عملية تبادل الأسرى

مجلس النواب يبارك نجاح عملية تبادل الأسرىبدأ مجلس النواب اليوم جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ15 برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة بارك مجلس النواب نجاح عملية تبادل الأسرى .. معتبراً ذلك خطوة أولى تتطلب تنفيذ بقية الخطوات للإفراج عن كافة الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبار ملف الأسرى ملفاً إنسانياً يجب أن يتصدر قائمة اهتمامات الجميع.

وأشار نواب الشعب إلى أن هذا الإنجاز الذي تحقق خطوة على الطريق الصحيح ويمثل ثمرة من ثمار صبر وثبات الأسرى في سجون العدوان، كما ثبتوا في جبهات التصدي للعدوان وأدواته.

وهنأ رئيس المجلس باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب المحررين من أبطال الجيش واللجان الشعبية وذويهم وكافة أبناء الشعب اليمني على نجاح عملية تبادل الأسرى وعودتهم إلى ديارهم ووطنهم سالمين.

وأثنى على جهود اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في متابعة شؤون الأسرى والتي تكللت بالنجاح .. معبراً عن الشكر للمبعوث الأممي ومكتبه والصليب الأحمر على جهودهم الطيبة بهذا الشأن،

وفي سياق متصل طالب مجلس النواب الأمم المتحدة بالعمل الجاد على إنهاء الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وبقية المنافذ البرية والبحرية وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ بقية بنود اتفاق السويد وفي المقدمة ما يتعلق بإيرادات الدولة النفطية والغازية وصرف رواتب كافة موظفي الدولة وسرعة إطلاق السفن المحملة بالوقود والغذاء والدواء.

واستمع مجلس النواب إلى تقرير موجز عن أعماله خلال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الخامس عشر، كما استعرض مشروع جدول أعماله لهذه الفترة وأقره.

كما استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مقترح تفعيل أعمال اللجان الدائمة في ضوء أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

تضمن التقرير أسباب تقديم المقترح ومقترح التعديل، كما تضمن جملة من الاستنتاجات والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة إضافة إلى رأي اللجنة بهذا الخصوص.

وأقر مجلس النواب توزيع استمارة استبيان على أعضاء المجلس لتحديد رغبة كل عضو في أي لجنة يرغب الانضمام إليها حسب التخصص ليتم على ضوء ذلك توزيع اللجان وفقاً لنتائج الاستبيان المعد لذلك.