الجيش الليبي يحذر من هجوم لميليشيات الوفاق على سرت

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري التزام القوات الليبية بوقف إطلاق النار لإنجاح العملية السياسية.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المسماري قوله إن هناك معلومات تؤكد وجود خطوة عدوانية لميليشيات الوفاق للهجوم على خط سرت الجفرة.

وقال المسماري: "تمكنا من رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات".

وحذر الجيش الليبي ميليشيات الوفاق من أي عمل عدواني ضد مواقع قواته، متعهدا بالرد على أي استفزاز.

كما أكد المسماري مباركة الجيش الوطني أي تقارب بين الفرقاء الليبيين من أجل إنهاء الأزمة.

ودعا المسؤول الليبي "الطرف الآخر" لوضع حد لتسيب ميليشياته ووقف استفزازاتها، والكف عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة.