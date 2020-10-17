موريتانيا تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و13 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

فيما لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت إجراء 604 فحوصات، من بينها 66 فحص متابعة، و538 فحص تشخيص، ليرتفع مجموع الفحوص التي أجريت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 83821.

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وبحصيلة اليوم، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 7603 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 7339، وعدد الوفيات إلى 163 حالة.

وكانت قد سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,622,455 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 39,584 حالة وفاة وتعافى 1,337,964 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي إن القارة تواجه "لحظة حاسمة" في حربها ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، بعد "تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على السفر"، معربة عن عن قلقها حول "تأثير تزايد الإصابات في أوروبا على القارة في نفس الوقت الذي يتم فيه السماح للمسافرين والسياح من هناك دخول إفريقيا".

