لإسهامتهن البناءة.. السلطان هيثم يمنح 50 سيدة عمانية وسام الإشادة السلطانية

منح السلطان العُماني هيثم بن طارق، وسام الإشادة السطانية لعدد من الشخصيات النسائية العمانية تكريما لهن لدورهن فى بناء المجتمع ولإسهامتهن البناءة.

وقامت حرم السلطان هيثم بتسليمهن الأوسمة، وذلك خلال حفل أقيم صباح اليوم بقصر البركة العامر بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة العمانية.

ويحتفل العٌمانيون في السابع عشر من شهر أكتوبر، من كل عام بيوم المرأة العمانية وذلك تكريمًا لها وتقديرًا للمكانة التي وصلت إليها ودورها البناء فى رفعة المجتمع وتأكيدا لمقولة السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، "أن الوطن لا يحلق من دون المرأة" وذلك إيمانًا بدورها المحوري.

يشار إلى أنه تم خلال الحفل تكريم 50 شخصية نسائية عُمانية وهن:

الدكتورة عائشة بنت سليمان بن راشد الشحية استشاري أول طب أسرة بمستشفى دبا، ترأست الفريق الطبي للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19 وترأست جمعية المرأة العمانية بولاية دبا لفترتين.

الدكتورة آمنة بنت ربيع بن سالمين بيت مبروك تخصصية إدارة بصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني إصدارات نقدية ومسرحية عضو الجمعية العمومية للسينما والمسرح 2018م،عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2008م.

مريم بنت محمد بن خميس الهوتية مشرفة قسم علم وظائف الأعضاء بالإنابة والمسؤولة عن الجودة بالقسم في جامعة السلطان قابوس، أول عمانية في تخطيط الدماغ والأعصاب تحسين جودة العمل والأداء في قسم علم وظائف الأعضاء.

الدكتورة زينب بنت ناصر بن محمد البلوشية استشارية أولى جراحة أطفال ورئيسة قسم الجراحة بمستشفى جامعة السلطان قابوس أول امرأة تتولى منصب رئيس الجمعية العمانية للجراحة، نائبة رئيس برنامج الجراحة العامة بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية لها دور بارز في جائحة كوفيد19 من خلال إعداد خطة متكاملة لاستقبال المرضى وتقديم العلاج الجراحي الطبي المناسب.

الدكتورة عقيلة بنت محمد بن حسن بن تقي نائبة كبير الصيادلة بقسم الصيدلية في مستشفى جامعة السلطان قابوس إطلاق مبادرات وضع ومراجعة وتدقيق آليات العمل خلال جائحة كوفيد19 تنفيذ مبادرات مجتمعية لترويج الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية والمستحضرات الصيدلانية بالاشتراك مع فريق قسم الصيادلة.

الدكتورة شيخة بنت سلطان بن سالم الجابرية رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى صحار أفضل طبيبة متدربة في مجال الأورام السرطانية النسائية 2006م رائدة في مجال إجراء العمليات الجراحية النسائية المتقدمة بالمناظير ( 300 جراحة سنويا) رئيسة اللجنة الوطنية للنساء والولادة بالسلطنة.

ضابط مدني (د/5) أحلام بنت محمد بن ناصر التوبية مساعد ضابط السيطرة على العدوى 2011-2017 تعمل حاليا ركن/3 صحة عامة بقيادة الخدمات الطبية عضوة فاعلة في اللجنة المكلفة بالتقصي الوبائي لجائحة كوفيد19.

زينب بنت علي بن جمعة المسكرية رئيسة قسم الطوارئ والأزمات بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية تولت مهام غرفة العمليات لجائحة كورونا (كوفيد19) تعمل كحلقة وصل فاعلة بين المؤسسات الصحية والمجتمع.

كاملة بنت سليمان بن خلف الخروصية الدرجة المدنية 3- طبيبة استشارية استشارية طب العائلة تتولى مهام التشخيص للمرضى وإجراء الفحص المخبري تتولى مسؤولية الإشراف على الطواقم الطبية التي تتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، وعلى الأجنحة المخصصة لتنويم المرضى المصابين.

الرائد الجوي مريم بنت عبدالله بن عامر الراشدية ضابط ملاحة جوية أول ضابطة عمانية عسكرية في سلاح الجو السلطاني العماني أسهمت توصياتها في تطوير بيئة العمل والأداء للعنصر النسائي.

رحمة بنت قاسم الفارسية مدير عام المتاحف سابقا، متقاعدة من وزارة التراث والثقافة (سابقا).

سعادة بنت سالم بن محمد الإسماعيلية مديرة دائرة رياضة المرأة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة نائبة رئيسة لجنة المرأة باللجنة الأولمبية العمانية منذ 2005م رئيسة اللجنة النسائية لكرة السلة النسائية بالاتحاد العماني لكرة السلة 2013م رئيسة محور الثقافة والترويج لاستراتيجية حقوق الطفل 2013م عضو ومقرر لجنة الطب الرياضي بالاتحاد الإسلامي النسوي 2005-2009م.

نعيمة بنت عبدالله بن منصور الميمنية رائدة أعمال، وفنانة تشكيلية، وصاحبة جاليري نعمية الميمني بولاية مطرح لعرض المنتجات التراثية والثقافية للزوار وخدمة القطاع السياحي دورات لعدد من المدارس في مجال صياغة المجوهرات ونقل الخبرات في ريادة الأعمال.

راية بنت راشد بن سعيد العلوية رائدة أعمال عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة أسست مشروع حضانة براعم البريمي الخاصة 2004م مديرة ركن الطفل بجمعية المرأة العمانية بالولاية.

عائشة بنت مزار الهوتية متقاعدة من المراسم السلطانية.

عفراء بنت أحمد اليحيائية مديرة دائرة إذاعة الشباب مديرة دائرة التنسيق والمكتبة بإذاعة سلطنة عمان 2004-2014م، عضوة في اللجنة الفنية والتحضيرية لمؤتمر المرأة العربية 2018م، عضوة في اللجنة الفنية لجائزة السلطان قابوس للتعليم الأساسي (النسختان الرابعة والخامسة).

خديجة بنت حسن بن سلمان اللواتية متقاعدة من وزارة الخارجية أول امرأة عمانية تتولى منصب سفير للسلطنة في مملكة نذرلاند عام 1999م التحقت بالعمل في وزارة الخارجية منذ 1975 وتدرجت من سكرتير ثان إلى سكرتير أول ثم مستشارة وسفيرة أسهمت في إبرام اتفاقيات مهمة من بينها اتفاقية بين ميناء صحار وميناء روتردام للتعاون والإدارة المشتركة لميناء صحار الصناعي عضوة في جمعية المرأة العمانية بمسقط.

حميدة بنت سلوم بن سليم الشكيرية مديرة دائرة التنمية الريفية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه منسقة وممثلة وطنية في لجنة البحوث الاجتماعية بدول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا منذ 2005م، والمشرف العام على فريق تحليل وتقييم طلبات القروض المقدمة لصندوق الرفد وفريق تحليل المخاطر الائتمانية لطلبات القروض أعدت 73 باقة لمشاريع زراعية وحيوانية وصناعية طرحت كفرص استثمارية للباحثين عن عمل في منتدى "ابدأ مشروعك".

الدكتورة عايدة بنت سليم بن سالمين الحجرية متقاعدة من وزارة التنمية الاجتماعية تدرجت في العديد من الوظائف في وزارة التنمية الاجتماعية: مديرة للخدمات الصحية بالمديرة العامة لشؤون المرأة بالإنابة، والمديرة العامة لشؤون المرأة بالإنابة، ومديرة المكتب الفني بمكتب الوكيل، ومديرة الدراسات والبحوث استشاري زائر بكلية الآداب في جامعة السلطان قابوس، وعضوة جمعية المرأة العمانية 1976، ورئيسة تحرير مجلة "العمانية" بين عامي 1992 و2006م.

لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية خبيرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية تدرجت في عدة وظائف في وزارة التنمية الاجتماعية عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط عضوة ومقررة اللجنة التوجيهية للإشراف على مشروع إعداد استراتيجية المرأة 2014-2015م، ومقررة لجنة متابعة توصيات ندوة المرأة العمانية عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية السيداو، وعضوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للوزارة ورئيسة للجنة الرصد وتلقي البلاغات من 2019م.

رحيمة بنت حبيب بن شمبيه المسافر، وتمارس العمل الخيري منذ 25 عاما، ورئيسة جمعية الرحمة للأمومة والطفولة، ومتقاعدة من وزارة التربية والتعليم؛ حيث عملت إخصائية اجتماعية عضوة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب عضوة لجنة الأوقاف بولاية السيب حاصلة على وسام "الساعون إلى الخير" على مستوى دول مجلس التعاون.

الدكتورة لمياء بنت عدنان الحاج أستاذ مساعد بكلية العلوم في جامعة السلطان قابوس باحثة مشاركة في استخلاص الطحالب والميكروبات من البيئات المحلية توظيف تقنيات الهندسة الوراثية للتحور الجيني لإنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية من مخلفات التمور حاصلة على جائزة لوريال يونيسكو للمرأة في العلوم على مستوى الشرق الأوسط لديها حضور علمي نشط ومميز في منصات التواصل الاجتماعي.

ابتسام بنت عبدالله بن صخر العامرية المديرة العام للمرشدات، أسهمت في حصول مرشدات السلطنة على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية، وأسست لجنة مرشدات دول مجلس التعاون الخليجي، وحصلت على أعلى مؤهل كشفي إرشادي كقائدة تدريب من الإقليم العربي للمرشدات، كما شاركت في الكثير من اللجان التدريبية والمؤتمرات العربية والعالمية.

الدكتورة بدرية بنت سليمان بن سالم الفهدية استشارية طب نساء وولادة، تخصص أجنة، أسهمت في تأسيس العيادات التخصصية للعناية بالحامل وخاصة عيادات الولادة المبكرة، وتأسيس مركز العناية بالأم والجنين منذ عام 2016م، وتنفيذ ورش تدريبية تخصصية لطبيبات النساء والولادة.

غاية بنت سالم بن بدر المنذرية عضو دراسات ومتابعة بمكتب المدير العام بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي قائدة فرق كشفية وعضوة في لجنة البرامج والتدريب كمقيمة للفرق الكشفية أعمال تطوعية خيرية منها مبادرة لدعم الطلاب المعسرين.

مكية بنت حسن بن محمد الكمزارية معلمة أولى لغة عربية بوزارة التربية والتعليم بولاية خصب عضوة اللجنة الوطنية للشباب للفترتين الخامسة والسادسة، وعضوة بجمعية المرأة العمانية بخصب، وشاركت في إعداد وتنظيم ركن مسندم ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب 2020م، وشاركت في أعمال فنية تلفزيونية اجتماعية في السلطنة وخارجها، وحاصلة على العديد من الشهادات في مجالات التنسيق الإعلامي والتحدث بالفصحى، ومسرحة المناهج وغيرها.

نائلة بنت حمد بن سيف المعمرية متقاعدة من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، وأسهمت في إطلاق موقع إلكتروني لخدمة الباحثين والطلاب والمتذوقين في مجال الفنون التشكيلية تأليف وإعداد كتاب بيت فن صحار حاصلة على العديد من الجوائز كجائزة لجنة التحكيم لمعرض الشباب الثالث والجائزة البرونزية في المعرض السنوي الثاني عشر للفنون التشكيلية.

العميدة الدكتورة فتحية بنت حمد بن سالم الأزكية متقاعدة من المكتب السلطاني أول امرأة تحصل على رتبة عميد في الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني.

كريمة بنت مسلم بن عبدالله الخضورية الرئيسة التنفيذية لفريق مطرح التطوعي الذي كان له دور بارز خلال العزل الصحي لولاية مطرح نتيجة جائحة كوفيد19 من خلال الوقوف إلى جانب أهالي الولاية وتقديم الخدمات المساعدة والمؤن الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عضوة في الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين لها مشاركات خارجية وداخلية كممثلة للجمعية العمانية لأصدقاء المسنين عضوة جمعية المرأة العمانية بمسقط، وعضوة لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة الزكاة في مكتب والي مطرح.

رحمة بنت ناصر التمتمية رئيسة فرع جمعية المرأة العمانية بمسقط، وبدأت العمل التطوعي منذ 2007م رئيسة مجموعة الروح 2009-2019م، وأسهمت في المشاركة المجتمعية خلال جائحة كوفيد19 من خلال تقديم الدعم والمساندة لأهالي ولاية مطرح، ونفذت حملات توعوية للمقيمين في ولاية مسقط بمختلف اللغات لمختلف الجنسيات خلال فترة العزل الصحي لولاية مطرح.

كنونة بنت سعيد بن ساعد الجنيبية مساعدة مديرة مدرسة الخضراء بولاية الجازر رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية الجازر عضوة في اللجنة الوطنية للشباب ولجنة ريادة الأعمال ومجموعة الدعم الصحي بالولاية.

رشا بنت غانم النهدية خبرة واسعة في قطاع النفط والغاز بالقطاع الخاص تمتد إلى 14 سنة مسؤولة الفعاليات في مؤسسة الشرق الأوسط، ومتطوعة في فريق سفراء العطاء متطوعة في اللجنة الأولمبية العمانية، ومتطوعة في تنظيم برنامج المغامرين الشباب وإعداد برامج لمركز قيم للتنمية والمعرفة.

الدكتورة أمينة بنت عبيد الحجرية المديرة العامة المساعدة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كأول امرأة في العالم الإسلامي، وتتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة، وبدأت العمل كمحلل إحصائي بوزارة التربية والتعليم، وحصلت على شهادة الدكتوراه من المملكة المتحدة في تخصص الإحصاء التربوي، وعملت كمدرس مساعد ثم كأستاذ مساعد في كلية التربية بالرستاق (2003-2011م)، وعملت مديرة لمركز البحث العلمي بوزارة التعليم العالي 2011-2013م.

خديجة بنت علي بن ناصر المفرجية موجهة تربوية بوزارة التربية والتعليم، ولم تمنعها ظروفها الصحية من المساهمة في الأعمال الخيرية والتطوعية، وإلقاء العديد من المحاضرات التوعوية التطوعية في ولاية بهلا وولاية السيب، وحظيت بقبول واسع نتيجة حضورها ونشاطها المؤثر في المجال التوعوي الديني والأسري.

هاجر بنت حمد بن صالح الهدابية تشغل منصب تنفيذي بشركة " مواصلات" أصغر متحدثة في المؤتمر العالمي (BUS2BUS في مدينة برلين، وتعد المشاركة الوحيدة من دول الشرق الأوسط.

المحامية ريم بنت نور بن محمد الزدجالية محامية – محكم مرخص متخصصة في القانون المصرفي والمالي، قانون الأسرة، والقانون التجاري عضوة مجلس إدارة جمعية المحامين عضوة في مبادرة فك كربة أعدت كتاب " المرأة والقانون وفق القانون العماني".

جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد عملت في مستشفى الجامعة لمدة 11 سنة خبيرة في الصحة النفسية أول امرأة عربية في دول الخليج العربية تبدأ وتدشن حملة "لست وحدك" للصحة النفسية حصلت على جائزة التقدير الذهبية من المجلس العربي للمرأة حصلت على المرتبة الثامنة في جائزة أقوى النساء العربيات على مستوى الشرق الأوسط.

جوهرة بن حميد المعمرية.

يسرى بنت صالح الغيلانية رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بصور تعمل في الجمعية على برامج للنهوض بالمرأة العمانية في المجالات الاجتماعية والثقافية وتعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع في ظل بقاء الأهالي في منازلهم نتيجة انتشار فيروس كورونا.

رحمة بنت مبارك النوفلية رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بالمصنعة، وعضوة المجلس البلدي تنفيذ برامج توعية حول فيروس كورونا مبادرة لخدمة المجتمع في الأزمات، ونفذت مبادرة "أنتم عبق العطاء-1" لتكريم الكادر الطبي بولاية المصنعة، ونفذت مبادرة "أنتم عبق العطاء- 2" لتكريم الجنود البواسل في نقاط السيطرة والتحكم.

زينب بنت محمد الحراصية طالبة متفوقة في جميع مراحلها الدراسية بالرغم من إعاقتها الحركية وتعرضها للشلل في أطرافها الأربعة، تم قبولها لدراسة الماجستير في جامعة السلطان قابوس تمارس مهارة الرسم باستخدام الفك.

سعاد بنت حمود بن سعيد الصوافية كفيفة، حصلت على بكالوريوس تربية إسلامية، ومعلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، شغلت عضوية في اللجنة الوطنية للشباب، وعضوة في مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين.

ليلى بنت حمد الشكيلية مهتمة بالثروة الزراعية والحيوانية، صاحبة مشروع الشكيلية للبهارات (إنتاج البهارات، وصناعة المخللات)، وزارت المملكة الأردنية الهاشمية للاطلاع على التقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية والمنتجات الريفية وكيفية تصنيعها، ومهتمة بإقامة حلقات العمل التدريبية للطالبات والأمهات والمعلمات.

الدكتورة جوخة بن عبدالله بن حمود الشكيلية مدير عام الجامعات والكليات الخاصة مديرة دائرة ضمان الجودة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة نائبة مدير عام للبرامج وضمان الجودة.

نفيسة بنت جعفر بن محمد سليمان خبيرة مالية بمكتب وكيل وزارة التراث والسياحة حاصلة على شهادة برنامج القيادة التنافسية عضوة في مجموعة مجالس الإدارة واللجان وفرق العمل الداخلية والخارجية.

كوثر بن ثاني بن علي الخايفية محاضرة في أكاديمية الأمن الإلكتروني متخصصة في إدارة المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات الإلكترونية الحكومية، وشاركت في إعداد كتاب المرصد الاجتماعي بالتعاون مع مجلس البحث العلمي 2015/ وشاركت في إدارة مشروع تكافل وهو مشروع مشرتك بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني 2006- 2011م.

نعيمة بنت مسلم بنت الشكل المهرية رئيسة تنفيذية لمؤسسة مجالس الأثير للفعاليات الثقافية عضوة اللجنة الوطنية للشباب للفترة الرابعة 2018-2020م مدرب استشاري وموجه فعال يوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن إصداراتها: رواية جرأة الياسمين 2016م.

نورة بنت عبدالله البادية -شاعرة.

ياسمين بنت يوسف بن أحمد البلوشي، والتي حصدت جائزة امرأة العقد في القيادة كأصغر قياديه على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة 2019 بالهند انتخبت من بين 2000 امرأة من 120 دولة حول العالم، وشاركت في المنتدى الذي حمل شعار تعزيز المساواة بين الجنسين.

المستشارة علياء بنت طالب بن حمد البوسعيدية مدير عام مساعد للشؤون الإدارية لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أول عمانية وخليجية تتولى منصب مفوض قضائي بمحكمة الاستثمار العربية.