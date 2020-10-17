موت 5000 إسرائيلي.. جيش الاحتلال يحذر من رفع قيود كورونا

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم السبت تحذيرات الجيش الإسرائيلي من موت 5000 إسرائيلي بفيروس كورونا حال رفع القيود وإعادة فتح الإغلاق.

وحذر مركز معلومات حملة كورونا التابع للجيش الإسرائيلي من أن الانفتاح الاقتصادي سيؤدي إلى عودة ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وسيقترب عدد الوفيات من 5000.

ودعا المركز الإسرائيلي إلى عدم التسرع في إزالة الإغلاق المفروض في أعقاب انتشار الفيروس في البلاد - وحذروا من عواقب العودة بسرعة كبيرة إلى الروتين .

وأعرب المركز عن قلقه من رفع قيود كورونا او تخفيف الإغلاق مؤكدًا إن الضغط العام من مختلف القطاعات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات الإصابة والوفاة بـ كورونا.