الصحة العالمية: لن نتخذ موقفا بشأن لقاح روسيا الثاني حتى انتهاء مراحل التجارب السريرية

فايزر الأميركية: أقرب موعد لطلب إجازة لقاح بعد الانتخابات

■ انطلاق المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء العمرة

■ الإمارات تسجل 4 وفيات و1538 إصابة جديدة

■ العراق يرى أن نسب الشفاء لديه من الأفضل عالميا

■ الإصابات فـي أميركا تتجاوز 8 ملايين

■ فرنسا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة

■ اليونان تدعو مواطنيها لمراعاة قواعد التباعد

■ الإصابات اليومية فـي إيطاليا تتخطى العشرة آلاف

■ بلجيكا تغلق جميع المقاهي والمطاعم 4 أسابيع

■ جياشينج الصينية تجيز التطعيم بلقاح سينوفاك التجريبي

■ الإصابات فـي جنوب إفريقيا تتجاوز 700 ألف

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إنها أجرت حوارا طيبا للغاية مع مطوري لقاح روسي ثان لمرض كوفيد19. وقالت سوميا سواميناثان كبيرة علماء المنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف “لن نتمكن من اتخاذ موقف بشأن لقاح إلا عندما نرى نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية”. في السياق، صرح ممثل المكتب الإقليمي الأوروبي التابع للمنظمة أنها تأمل بتلقي المزيد من المعلومات والبيانات حول التجارب السريرية لجميع لقاحات “كوفيد19 “ المطورة في روسيا. وقال ممثل المنظمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “نتطلع إلى تلقي المزيد من المعلومات والبيانات حول تجارب جميع اللقاحات المرشحة في روسيا”. من جهة أخرى، قالت شركة فايزر الأميركية لصناعة الدواء إنها قد تقدم طلبا للحصول على ترخيص أميركي للقاح كوفيد19 الذي تطوره مع شريكتها الألمانية بيونتك في أواخر نوفمبر، فيما يشير إلى أن من الممكن توافر اللقاح في الولايات المتحدة هذا العام. وبهذا الحد الزمني يصبح من غير المرجح توافر لقاح قبل إجراء الانتخابات الأميركية، وهو ما كان قد وعد به الرئيس دونالد ترامب. وقالت فايزر إنها قد تحدد ما إذا كان اللقاح فعالا أم لا في وقت قريب هذا الشهر بناء على تجربتها السريرية التي تشمل 40 ألف شخص، لكنها تحتاج أيضا إلى بيانات السلامة التي لن تكون متاحة حتى الشهر المقبل.

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد19 في جميع أنحاء العالم إلى 39 مليون حالة و337 ألفا و397 حتى اعداد الخبر بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز وكالة بلومبرج للأنباء. فيما وصلت الوفيات الناتجة عن المرض إلى مليون و104 آلاف و497.

خليجيا، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بدءا من اليوم الأحد طوال المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء “العمرة”، والتي تستمر على مدار 14 يوماً. وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 4 حالات وفاة و1538 إصابة جديدة بالفيروس. الى ذلك، قالت وزارة الصحة العراقية بأن الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن في ظل انتشار فيروس كورونا. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أن “نسب الشفاء في العراق هي من الأفضل عالمياً، وتقترب من 85 في المئة.

دوليا، أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز ثمانية ملايين. جاء ذلك بعدما قفز بواقع مليون حالة خلال أقل من شهر، بينما تشهد أميركا زيادة كبيرة جديدة في الإصابات مع بدء انخفاض درجات الحرارة. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 2ر5 مليون حالة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 25086 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا. بدورها، سجلت اليونان 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 500 حالة، حسبما قالت السلطات الصحية التي دعت مواطنيها إلى استخدام الأقنعة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. وفي إيطاليا، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 10010 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو أعلى حصيلة يومية تسجلها منذ بدء التفشي.

الى ذلك، أصدرت الحكومة البلجيكية قرارا بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم لمدة 4 أسابيع في إطار سعيها لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وفي الصين، بدأت مدينة جياشينج في توفير لقاح شركة سينوفاك التجريبي المضاد لكوفيد19 لتطعيم الموظفين الأساسيين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة بسعر 60 دولارا تقريبا وذلك في إطار برنامج وطني. وقد أجرت السلطات في مدينة تشينجداو أكثر من 10 ملايين اختبار لفيروس كورونا منذ يوم الاثنين الماضي بعد اكتشاف تفشي صغير لكورونا في المدينة، مع عدم وجود حالات جديدة، وفقا لبيان على موقع لجنة الصحة في المدينة. ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد سكان تشينغداو الدائمين 9.49 مليون نسمة، ونحو 1.61 مليون مهاجر.

إفريقيا، قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إن حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس تجاوزت 700 ألف وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة في وقت تكافح فيه جنوب إفريقيا ركودا اقتصاديا.