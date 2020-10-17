برلمانى إيرانى يطالب بإعدام حسن روحانى ألف مرة

وفى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال ذو النورى موجهًا حديثه لرئيس إيران: "يتعين أن يصدر القائد الأعلى لإيران أمرًا بإعدامك 1000 مرة، حتى تبتهج قلوب الشعب الإيرانى".

ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام الإيرانية، جاءت تهديدات ذو النورى، وهو رجل دين من المتشددين، بسبب غضبه إزاء تصريح أدلى به الرئيس روحانى، الأربعاء الماضى، وتم تفسيره على إنه استعداد لمفاوضات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تؤدى إلى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية.

وكان روحانى، قال فى تصريحاته السابقة، إنه "إذا لزم الأمر سنشن حربًا، وإذا لزم الأمر سنحقق سلامًا أيضًا"، فيما يرى المتشددين أن المفاوضات مع أمريكا خيانة، باعتبارها العدو اللدود لإيران.