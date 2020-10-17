شاهد .. كيف حاولت تركيا التسلل إلى الأجهزة الأمنية فى ألمانيا؟

وسطلت التقرير الضوء، على محاولات تركيا للتسلل إلى المكتب الاتحادى لحماية الدستور بالمخابرات الداخلية الألمانية، عبر وظائف يتم الإعلان عنها، تتطلب مهارة التحدث باللغة التركية. وأوضح التقرير، سعى المخابرات التركية، لاختراق المؤسسات الأمنية الألمانية، وذلك بهدف الحصول على معلومات حول طالبى اللجوء الأتراك فى ألمانيا، من خلال تجنيد بعض المترجمين، الذين يتحدثون التركية، لدى المكتب الاتحادى للهجرة واللجوء.

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