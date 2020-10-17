السودان: اتفاق السلام الشامل أكبر إنجازات ثورة ديسمبر

أكد الدكتور يوسف آدم الضي، وزير الحكم الاتحادي السوداني، أن اتفاق السلام يعد أكبر إنجازات ثورة ديسمبر.
وقال "الضي"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السودانية، إن السلام يعد إنجازا سودانيا بدءًا بإعلان جوبا وإعلان المبادئ ووقف إطلاق النار وفتح المسارات.
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وتحدث خالد مصطفى آدم، والي ولاية شمال كردفان، خلال ورشة عمل مناقشة الحكم المحلي والإدارة الأهلية، مؤكدا استعداد الإدارة الأهلية، للمساهمة في حل كافة مشاكل مناطق السودان، معربا عن أمله أن تخرج الورشة بمخرجات تسهم في تطوير الحكم المحلي والإدارة الأهلية.
وأوضح ممثل وزارة العدل الصادق أحمد مفرح أن الورشة تأتي في إطار الإصلاح القانوني وسيادة حكم القانون وأنها تهدف لتطوير القوانين وإبراز أهميتها.
وقدمت في الورشة أوراق عمل تناولت نظام الحكم اللامركزي في الوثيقة الدستورية ومفاهيم عامة عن الحكم المحلي والإدارة الأهلية.
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