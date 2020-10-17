أردوغان يعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كشف جديد من الغاز الطبيعي في البحر الاسود يقدر بنحو 85 مليار مكعب.
وقال أردوغان في كلمة من سفينة التنقيب الموجودة في البحر الأسود "فاتح" إنه تم اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، إضافة إلى 320 اكتشفوا سابقا، ليصبح إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في حقل صقاريا بالبحر الأسود 405 مليار متر مكعب.
وتابع أردوغان " نتوقع أن يصبح الغاز المكتشف متوفرًا للاستهلاك في تركيا بحلول 2023".
وزعم الرئيس التركي أن بلاده ستواصل عمليات البحث عن الموارد في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف " آمل أن ينخفض اعتمادنا الخارجي على الغاز الطبيعي بشكل كبير مع هذه الاكتشافات التي أعتقد أنها ستتواصل".
وادعى اردوغان أنه باكتشاف حقول جديدة للغاز في البحر الأسود ستحصل تركيا على أكبر مصدر للمواد الهيدروكربونية في تاريح الجمهورية التركية.
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