الرئيس الألمانى يخضع للحجر الصحى بعد إصابة حارسه بكورونا

وكانت ألمانيا أقرت حزمة من الإجراءات الصارمة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اجتماع مطول بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات، مساء الأربعاء الماضى.
وفرضت ألمانيا سلسلة من الإجراءات لمواجهة الفيروس، من بينها ارتداء الكمامة فى المراكز التجارية والأسواق والأماكن العامة، ومنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص إضافة إلى إغلاق المطاعم بعد الـ11 ليلاً.
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