برلمانى تركى : نفقات قصر أردوغان زادت ستة أضعاف خلال عام واحد

وذكر موقع "تركيا الآن" أن نائب مرسين، عرض نفقات القصر الرئاسى لعام 2019، خلال إحدى جلسات البرلمان، حيث أكد أن نفقات القصر زادت بمقدار 6 أضعاف عن العام السابق عليه 2018.
وأوضح باشارر أن ميزانية إنفاق القصر الرئاسى ارتفعت من 258 مليونًا و17 ألف ليرة تركية فى عام 2018، إلى مليار و427 مليونًا فى عام 2019، أى ما يقارب 6 أضعاف.
وأضاف: "إن نفقات الرئيس التركى الدعائية تُقدر بـ50 مليون ليرة تركية، بينما هناك 100 ألف طفل لا يمكنهم تلقى التعليم فى هذا البلد لأنهم لا يمكلون أجهزة كمبيوتر".
يُذكر أن ديوان المحاسبة التركى كشف فى وقت سابق عن زيادة نفقات القصر الرئاسى العام الماضى 4 مرات عن عام 2018، مبينًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان رفع ميزانية قصره الرئاسى إلى 3.6 مليار ليرة، أى ما يعادل 10 ملايين ليرة يوميًا.
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