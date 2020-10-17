برلمانى تركى : نفقات قصر أردوغان زادت ستة أضعاف خلال عام واحد

أكد نائب مدينة مرسين التركية عن حزب الشعب الجمهورى المعارض، على ماهر باشارر، أن نفقات القصر الرئاسى التركى زادت بمقدار 6 أضعاف خلال عام واحد فقط متجاوزة مليار ونصف المليار ليرة تركية، بينما لا يستطيع نحو 100 ألف طفل التعلم عن بُعد بسبب عدم قدرة أسرهم على شراء أجهزة كمبيوتر.





وذكر موقع "تركيا الآن" أن نائب مرسين، عرض نفقات القصر الرئاسى لعام 2019، خلال إحدى جلسات البرلمان، حيث أكد أن نفقات القصر زادت بمقدار 6 أضعاف عن العام السابق عليه 2018.

وأوضح باشارر أن ميزانية إنفاق القصر الرئاسى ارتفعت من 258 مليونًا و17 ألف ليرة تركية فى عام 2018، إلى مليار و427 مليونًا فى عام 2019، أى ما يقارب 6 أضعاف.

وأضاف: "إن نفقات الرئيس التركى الدعائية تُقدر بـ50 مليون ليرة تركية، بينما هناك 100 ألف طفل لا يمكنهم تلقى التعليم فى هذا البلد لأنهم لا يمكلون أجهزة كمبيوتر".

يُذكر أن ديوان المحاسبة التركى كشف فى وقت سابق عن زيادة نفقات القصر الرئاسى العام الماضى 4 مرات عن عام 2018، مبينًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان رفع ميزانية قصره الرئاسى إلى 3.6 مليار ليرة، أى ما يعادل 10 ملايين ليرة يوميًا.